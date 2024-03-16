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Beylikdüzü'nde markete giren hırsız çaldığı ürünleri çantaya ve göğsüne sakladı

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Giriş: 16.03.2024 11:45
Beylikdüzü'nde bir hırsız, farklı günlerde gittiği iki ayrı marketten çaldığı ürünleri çantaya doldurarak, diğerinde ise göğsüne saklayarak kaçtı. Şüpheli ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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