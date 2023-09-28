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Beylikdüzü'nde korku dolu anlar! Doğal gaz kutusu yandı alevler metrelerce yükseldi

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Giriş: 28.09.2023 06:39
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir apartmanın girişindeki doğal gaz kutusu alev aldı. Gece saatlerinde yaşanan olayda çevre sakinleri büyük korku ve panik yaşarken, yangın sırasında bir motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Beylikdüzü'nde apartman girişindeki doğal gaz kutusunda yangın çıktı. Alevler metrelerce yükselirken, çevre sakinleri korku dolu dakikalar yaşadı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın sırasında bir motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kavaklı Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın doğal gaz kutusunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören apartman sakinleri durumu itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine haber verirken, bir taraftan da kendilerini dışarı attı.

Bu sırada alevlerin yükseldiği doğal gaz kutusunun yanındaki bir motosiklet alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri de mahallenin doğal gazını kesti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, park halindeki bir motosiklet tamamen yandı. Apartmandaki bir dairenin camlarının kırıldığı görülürken, kaldırımdaki elektrik direği hasar gördü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DOĞAL GAZ KUTUSUNDAN YÜKSELEN ALEVLER KAMERADA
Doğal gaz kutusundan yükselen alevler mahalle sakinlerinin çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde doğal gaz kutusundan çıkan yangında elektrik direği ile park halindeki motosikletin yandığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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