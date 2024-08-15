15 Ağustos 2024, Perşembe
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Beylikdüzü'nde kendisine polis süsü verip vatandaşla böyle tartıştı
İstanbul Beylikdüzü'nde servis minibüsünde aracının medya sisteminden polis telsizi sesi açan bir sürücü, iddiaya göre yolda tartıştığı başka bir araç sürücüsüne ceza yazmak için tehdit etti. Kendine polis süsü veren şahsın daha sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.