18 Mayıs 2023, Perşembe
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Beylikdüzü'nde kavga eden kuzenlerini ayrımak isterken arabanın altında kaldı
Beylikdüzü'nde kavga eden kuzenlerini ayırmak isteyen Can Öcal, kavga sırasında kuzenlerini ezmek isteyen Sefa Öcal?ın aracının altında kalarak ağır yaralandı.