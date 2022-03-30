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Beylikdüzü’nde iş yerine motosikletli şahıslar silahlı saldırı gerçekleştirdi! O anlar kamerada
Olay, geçen gün saat 17.00 sularında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Gelincik Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye daha kimlikleri tespit edilemeyen motosikletli iki saldırgan, sokaktan geçtikleri esnada bilinmeyen bir sebeple iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi.
ŞANS ESERİ ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI
Saldırıda iş yerinin camı, isabet eden mermilerden dolayı hasar görürken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran ekipler, yaptıkları incelemelerde iş yerinin camına 2 adet merminin isabet ettiğini tespit etti. Mermi kovanlarını ve çevredeki bazı delilleri toplayan polis, inceleme yapmak üzere Emniyet'e geçti.
EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
O ANLAR KAMERADA
Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokaktan geçen motosikletli 2 saldırganın bir iş yerine silahla ateş ettiği, saldırganların hız kesmeden ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdikleri ve dükkanda bulunan bazı vatandaşların dışarı çıktığı görülüyor.