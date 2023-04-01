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Beylikdüzü'nde iş merkezinde yangın

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2023 15:57
Beylikdüzü'nde mobilya ve beyaz eşya satan bir magazanın bulunduğu iş merkezinde yangın çıktı. İş merkezinin dış cephesini alevlerin sardığı belirtilirken yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Beylikdüzü’nde iş merkezinde yangın
Beylikdüzü'nde iş merkezinde yangın
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