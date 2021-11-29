29 Kasım 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Beylikdüzü’nde fırtınada çatının uçma anı kamerada
Beylikdüzü’nde yağış ve fırtına nedeniyle 1 binanın çatısının uçtuğu anlar kameraya böyle yansıdı. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini halen sürdüren şiddetli yağış ile fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Beylikdüzü'nde ise yağış ve fırtına nedeniyle 1 binanın çatısı uçtuğu anlar.