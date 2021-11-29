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Beylikdüzü’nde fırtınada çatının uçma anı kamerada

İHA
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Giriş: 29.11.2021 15:41
Beylikdüzü’nde yağış ve fırtına nedeniyle 1 binanın çatısının uçtuğu anlar kameraya böyle yansıdı. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini halen sürdüren şiddetli yağış ile fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Beylikdüzü'nde ise yağış ve fırtına nedeniyle 1 binanın çatısı uçtuğu anlar.
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