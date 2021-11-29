Beylikdüzü’nde fırtınada çatının uçma anı kamerada

Beylikdüzü’nde yağış ve fırtına nedeniyle 1 binanın çatısının uçtuğu anlar kameraya böyle yansıdı.

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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini halen sürdüren şiddetli yağış ile fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Beylikdüzü'nde ise yağış ve fırtına nedeniyle 1 binanın çatısı uçtuğu anlar.