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Beylikdüzü’nde feci kaza: 1 ölü

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Giriş: 07.11.2023 13:33
Beylikdüzü’nde motosikleti ile giderken çarpıştığı aracın altında kalan 33 yaşındaki kuaför Hakan Şubatlıoğlu,14 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Adamın aracın altında kalma anları güvenlik kamerasına da yansırken vatandaşların aracı kaldırıp sürükleyerek Şubatlıoğlu'nu çıkarma anları cep telefonu kamerasına da yansıdı
Beylikdüzü’nde feci kaza: 1 ölü
Beylikdüzü’nde feci kaza: 1 ölü
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