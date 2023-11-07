Beylikdüzü’nde feci kaza: 1 ölü

Beylikdüzü’nde motosikleti ile giderken çarpıştığı aracın altında kalan 33 yaşındaki kuaför Hakan Şubatlıoğlu,14 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Adamın aracın altında kalma anları güvenlik kamerasına da yansırken vatandaşların aracı kaldırıp sürükleyerek Şubatlıoğlu'nu çıkarma anları cep telefonu kamerasına da yansıdı