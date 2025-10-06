Beylikdüzü’nde fabrika yangını

İstanbul Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Son durumu A Haber muhabiri Erşan Karaca aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN