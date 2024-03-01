Beylikdüzü’nde esnafa silahlı saldırı kamerada

Olay, dün saat 10.40 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir butiğin önünde meydana geldi. Doğan Kahyaoğlu, 2 ay önce bir butiğin işletmesini aldı. Dün sabah saatlerinde de eşiyle birlikte butiği açtıktan sonra dışarı çıkararak camları silmeye başladı. Yürüyerek gelen kapüşonlu bir kişi Doğan Kahyaoğlu'na silahlı saldırı düzenledi. Peş peşe ateş eden saldırgan Doğan Kahyaoğlu'nu bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan Kahyaoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İşletme sahibi Doğan Kahyaoğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.