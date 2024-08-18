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Beylikdüzü'nde ehliyetsiz sürücüyü polis kovalamacası polisin kask kamerasında

Beylikdüzü'nde ehliyetsiz sürücüyü polis kovalamacası polisin kask kamerasında

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.08.2024 18:26
İstanbul Beylikdüzü'nde abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu motosikletli trafik polisi tarafından yakalandı. Yaşanan kovalamaca anı polisin kask kamerasıyla kaydedildi.
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