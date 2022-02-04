Beylikdüzü’nde düz yolda ağaca çarpıp takla attı... O anlar kamerada

Beylikdüzü’nde cadde üzerinde seyreden araç, düz yolda aniden ağaca çarpıp takla attı. Sürücüsünün hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza, Beylikdüzü'nde Organize Sanayi Bölgesi girişinde dün saat 12.00 sıralarında yaşandı. Cadde üzerinde seyreden bir araç aniden yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücüye ambulans ile müdahale edilirken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın düz yolda giderken ağaca çarparak takla attığı görüldü. Kameraya yansıyan kazanın devamında ise vatandaşların yardıma koşması yer aldı.