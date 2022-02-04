04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beylikdüzü’nde düz yolda ağaca çarpıp takla attı... O anlar kamerada

Beylikdüzü’nde düz yolda ağaca çarpıp takla attı... O anlar kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2022 11:17
Beylikdüzü’nde cadde üzerinde seyreden araç, düz yolda aniden ağaca çarpıp takla attı. Sürücüsünün hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, Beylikdüzü'nde Organize Sanayi Bölgesi girişinde dün saat 12.00 sıralarında yaşandı. Cadde üzerinde seyreden bir araç aniden yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücüye ambulans ile müdahale edilirken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın düz yolda giderken ağaca çarparak takla attığı görüldü. Kameraya yansıyan kazanın devamında ise vatandaşların yardıma koşması yer aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Öyle bir minyatür ev yaptı ki görenler gözlerine inanamadı
Öyle bir minyatür ev yaptı ki görenler gözlerine inanamadı
Selin yaraları sarılıyor!
Selin yaraları sarılıyor!
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü
Alevlerin arasında kalan köpek oksijen maskesiyle kurtarıldı
Alevlerin arasında kalan köpek oksijen maskesiyle kurtarıldı
Beylikdüzü’nde düz yolda ağaca çarpıp takla attı
Beylikdüzü’nde düz yolda ağaca çarpıp takla attı
Korku dolu can pazarı kamerada
Korku dolu can pazarı kamerada
Ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi
Ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi
O barajda taşkın riski! Kapaklar açılacak
O barajda taşkın riski! Kapaklar açılacak
Pastanedeki cam tezgaha çıkıp, kasadaki paraları böyle çaldı
Pastanedeki cam tezgaha çıkıp, kasadaki paraları böyle çaldı
Kübra Ece’nin intihar görüntüsü ortaya çıktı
Kübra Ece’nin intihar görüntüsü ortaya çıktı
‘Denize atma’ davasında flaş gelişme!
‘Denize atma’ davasında flaş gelişme!
İstanbulluların bitmeyen imtihanı!
İstanbulluların bitmeyen imtihanı!
Daha Fazla Video Göster