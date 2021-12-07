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Beylikdüzü'nde düğünde akıllara durgunluk veren olay, evlenen adama pompalı tüfek taktı

İHA
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Giriş: 07.12.2021 09:03
Beylikdüzü’nde Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocuklarının düğünden akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Damadın arkadaşları takı töreni başladığı sırada, damada “pompalı tüfek “ taktı. Gelinin süratı düşerken, salonda büyük alkış koptu. Olay, Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocukları dünya evine girdikleri mutlu günde büyük şok yaşadı. Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi. Merasim sunumunu yapan kişi ise, "Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?" demesiyle salonda büyük alkış koptu.

Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü. Düğün daha sonra halay çekilerek sorunsuz bir şekilde dağıldı.
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