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Beylikdüzü'nde dehşet! O anlar kamerada
Beylikdüzü'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada alacaklı M.S.A., tartıştığı S.D.'yi silahla vurdu. Tarafların kavga ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan M.S.A. adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan M.S.A. ile S.D. ortak tanıdıklarının oto galerisinde buluştu. İkilinin arasından borç yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Oto galerinin dışında devam eden kavgada alacaklı M.S.A., silahıyla borçlu S.D.'yi vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.D. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli M.S.A., kullandığı silahla birlikte yakalandı. Gözaltındaki M.S.A., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.