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Beylikdüzü'nde dehşet! O anlar kamerada

Beylikdüzü'nde dehşet! O anlar kamerada

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 15:28
İstanbul Beylikdüzü'nde iki şahıs arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada silahlar konuştu. Taraflardan biri kavga sırasında çıkardığı tabancasını ateşledi. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Beylikdüzü'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada alacaklı M.S.A., tartıştığı S.D.'yi silahla vurdu. Tarafların kavga ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan M.S.A. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan M.S.A. ile S.D. ortak tanıdıklarının oto galerisinde buluştu. İkilinin arasından borç yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Oto galerinin dışında devam eden kavgada alacaklı M.S.A., silahıyla borçlu S.D.'yi vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.D. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli M.S.A., kullandığı silahla birlikte yakalandı. Gözaltındaki M.S.A., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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