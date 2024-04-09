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Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayan adam adliyeye sevk edildi

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Giriş: 09.04.2024 12:55
Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak ağır yaralayan adam, adliyeye sevk edildi.
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