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Beylikdüzü’nde bir adam boşandığı karısını silahla vurarak ağır yaraladı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2024 14:57
Beylikdüzü’nde bir kadın tartıştığı eski eşi tarafından evinde göğsünden silahla vurularak ağır yaralandı. Kadın ağır yaralanırken şüpheli adam polis tarafından yakalandı.
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