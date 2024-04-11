Beylikdüzü'nde bayram namazını fırsat bilen hırsızlar kamerada: Bisiklet ve akülü araba çaldılar

Beylikdüzü'nde bayram namazını fırsat bilen hırsızlar, bir dükkandan iş yeri sahibinin çocuklarına ait bisikletleri, scooterları ve akülü arabayı çaldı. Plakasız bir minibüsle dükkanın önüne gelen 2 hırsızın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.