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Beylikdüzü’nde akıl almaz kaza; Kamyon devrildi, motosikletli buğday kepeğinin altında kaldı

DHA
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Giriş: 15.12.2021 16:06
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda kum yüklü kamyon kaza yaptı. Devrilen kamyonun kasasındaki buğday kepeğinin altında motosikletli bir kişi kaldı. Yaralıyı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Yaralı motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevkedildi.
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