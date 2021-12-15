Beylikdüzü’nde akıl almaz kaza; Kamyon devrildi, motosikletli buğday kepeğinin altında kaldı

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda kum yüklü kamyon kaza yaptı. Devrilen kamyonun kasasındaki buğday kepeğinin altında motosikletli bir kişi kaldı. Yaralıyı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Yaralı motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevkedildi.

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