01 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beylikdüzü'nde acı olay: Genç sevgililer kafa kafaya verip tek kurşunla intihar etti

Beylikdüzü'nde acı olay: Genç sevgililer kafa kafaya verip tek kurşunla intihar etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2022 16:23
Olay, Kavaklı Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre 2 yıllık erkek arkadaşı Muhammet Yaşar Tekin (20) ile evine gelen Duygu Unutmaz (19), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kafa kafaya vererek tek kurşunla intihar etti. Olay sırasında Muhammet Yaşar Tekin'in ailesinin de evde olduğu, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdiği öğrenildi. Eve gelen polis ekibi, Tekin ve Unutmaz'ın cansız bedenleri ile karşılaştı. Yapılan olay yeri çalışması ve savcılık incelemesinin ardından silaha el konuldu. Cenazeler Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Genç sevgililer tek kurşunla intihar etti
Genç sevgililer tek kurşunla intihar etti
Kayseri’de yürek ısıtan proje!
Kayseri’de yürek ısıtan proje!
EYT’de SGK prim farkı giderilecek
EYT'de SGK prim farkı giderilecek
12 yaşındaki Fatmanisa son yolculuğuna uğurlandı
12 yaşındaki Fatmanisa son yolculuğuna uğurlandı
Kemikler kayıp Hasan Germiç’e ait çıktı!
Kemikler kayıp Hasan Germiç’e ait çıktı!
Asgari ücret zammı...
Asgari ücret zammı...
Adana’da tamircinin dramı!
Adana'da tamircinin dramı!
Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın öz babası konuştu!
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın öz babası konuştu!
Devletin vefa eli onların omzunda
Devletin vefa eli onların omzunda
Çocuklarda geçmeyen öksürük
Çocuklarda geçmeyen öksürük
Bursa-İzmir yolunda zincirleme kaza!
Bursa-İzmir yolunda zincirleme kaza!
’Arabamı çizdin’ kavgası kamerada!
’Arabamı çizdin’ kavgası kamerada!
Daha Fazla Video Göster