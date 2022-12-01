01 Aralık 2022, Perşembe
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Beylikdüzü'nde acı olay: Genç sevgililer kafa kafaya verip tek kurşunla intihar etti
Olay, Kavaklı Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre 2 yıllık erkek arkadaşı Muhammet Yaşar Tekin (20) ile evine gelen Duygu Unutmaz (19), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kafa kafaya vererek tek kurşunla intihar etti. Olay sırasında Muhammet Yaşar Tekin'in ailesinin de evde olduğu, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdiği öğrenildi. Eve gelen polis ekibi, Tekin ve Unutmaz'ın cansız bedenleri ile karşılaştı. Yapılan olay yeri çalışması ve savcılık incelemesinin ardından silaha el konuldu. Cenazeler Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.