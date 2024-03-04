Beylikdüzün’de 90’lar manzarası! Çamaşır ve bulaşıklar günlerdir yıkanmıyor çocuklar banyo yapamıyor ağır koku da cabası

İstanbul-Beylikdüzü'ndeki bu mahallede, musluklardan tam 20 gündür su akmıyor. Nedeni altyapıda meydana gelen problem. Mahalleli bu duruma bir an evvel çözüm bulunabilsin diye, yetkili mercilere durumu defalarca da bildirmiş üstelik. Bakın aldıkları cevap ne?

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