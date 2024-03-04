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Videolar Yaşam Videoları Beylikdüzün’de 90’lar manzarası! Çamaşır ve bulaşıklar günlerdir yıkanmıyor çocuklar banyo yapamıyor ağır koku da cabası

Beylikdüzün’de 90’lar manzarası! Çamaşır ve bulaşıklar günlerdir yıkanmıyor çocuklar banyo yapamıyor ağır koku da cabası

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 20:50
İstanbul-Beylikdüzü'ndeki bu mahallede, musluklardan tam 20 gündür su akmıyor. Nedeni altyapıda meydana gelen problem. Mahalleli bu duruma bir an evvel çözüm bulunabilsin diye, yetkili mercilere durumu defalarca da bildirmiş üstelik. Bakın aldıkları cevap ne?
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Beylikdüzün’de 90’lar manzarası!
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