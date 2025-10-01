Beylikdüzü’nde 27 yaşındaki gencin katil zanlısı kapı önünde böyle beklemiş

01 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.10.2025 09:12
Beylikdüzü'nde işe giderken öldürülen 27 yaşındaki gencin katil zanlısının motosikletle kapının önünde beklediği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının kafasındaki kaskla motosikletinin yanında etrafı izlediği görüldü.
