Beylikdüzü'nde 23 yaşındaki Erva temizliğe gittiği evde boğularak öldürüldü cesedi parçalandı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde 3 hafta önce kaybolan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar temizlik için gittiği evde önce boğuldu ardından ise cansız bedeninin parçalara ayrıldığı öğrenildi. Peki ama genç kızı kim, neden öldürdü? Detayları muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural aktardı.

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