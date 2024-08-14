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Beylikdüzü semalarında leylek göçü görüntülendi!

Beylikdüzü semalarında leylek göçü görüntülendi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 21:38
İstanbul’da sonbaharın habercisi olarak bilenen leylek göçü Beylikdüzü semalarında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Beylikdüzü semalarında leylek göçü görüntülendi!
Beylikdüzü semalarında leylek göçü görüntülendi!
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