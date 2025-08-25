25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Beylikdüzü AVM’de şok hırsızlık! Termos ve çalışan telefonunu çaldı
Beylikdüzü AVM’de şok hırsızlık! Termos ve çalışan telefonunu çaldı

Beylikdüzü AVM’de şok hırsızlık! Termos ve çalışan telefonunu çaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 14:44
Beylikdüzü’nde bir AVM’ye müşteri gibi giren 58 yaşındaki Cezayir uyruklu Djamal Flıssa, reyonları inceledikten sonra termos ve çalışan Sena Yetgin’e ait cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüpheliyi Esenyurt’ta gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgulama işlemleri devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beylikdüzü AVM’de şok hırsızlık! Termos ve çalışan telefonunu çaldı
Vietnam’da Kajiki Tayfunu alarmı!
Vietnam’da Kajiki Tayfunu alarmı!
Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Tedbirsiz tamirat yürekleri ağızlara getirdi!
Tedbirsiz tamirat yürekleri ağızlara getirdi!
Beylikdüzü AVM’de şok hırsızlık!
Beylikdüzü AVM’de şok hırsızlık!
Cami inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Cami inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
8 katlı binada yangın paniği!
8 katlı binada yangın paniği!
3 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
3 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
Ekiplerin seferber olduğu kedi balkondan atlayarak kaçtı
Ekiplerin seferber olduğu kedi balkondan atlayarak kaçtı
Sultangazi’de hafriyat yüklü tır devrildi!
Sultangazi’de hafriyat yüklü tır devrildi!
Bodrum’a 2 gemi ile 2 bin 609 turist geldi
Bodrum'a 2 gemi ile 2 bin 609 turist geldi
Gemlik’te polisten kaçarken polis otosuna çarptı
Gemlik’te polisten kaçarken polis otosuna çarptı
Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda kayboldu!
Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda kayboldu!
Daha Fazla Video Göster