25 Ağustos 2025, Pazartesi
Beylikdüzü AVM’de şok hırsızlık! Termos ve çalışan telefonunu çaldı
Beylikdüzü’nde bir AVM’ye müşteri gibi giren 58 yaşındaki Cezayir uyruklu Djamal Flıssa, reyonları inceledikten sonra termos ve çalışan Sena Yetgin’e ait cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüpheliyi Esenyurt’ta gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgulama işlemleri devam ediyor.