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Beylikdüzü açıklarında müsilaj izleri görüldü

İHA
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Giriş: 27.04.2022 10:37
Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen müsilajın izleri İstanbul’da görülmeye devam ediyor. Beylikdüzü Ambarlı açıklarında müsilaja benzer kirlilik tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.
Beylikdüzü açıklarında müsilaj izleri görüldü
Beylikdüzü açıklarında müsilaj izleri görüldü
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