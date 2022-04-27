27 Nisan 2022, Çarşamba
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Beylikdüzü açıklarında müsilaj izleri görüldü
Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen müsilajın izleri İstanbul’da görülmeye devam ediyor. Beylikdüzü Ambarlı açıklarında müsilaja benzer kirlilik tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.