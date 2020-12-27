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Beykoz'da Türk bayrağını yere atan şüpheli yakalandı! O anlar kamerada

DHA
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Giriş: 27.12.2020 15:57
Güncelleme:27.12.2020 16:02
Beykoz'da bir iş yerinin camına asılı olan Türk Bayrağı ile Azerbaycan Bayrağını yerinden sökerek yere atan şüpheli yakalandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen şüpheli,  hastanede yapılan kontrollerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay geçtiğimiz cuma günü Tokatköy Mahallesi Sultanaziz Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne gelen bir kişi iş yerinin camında asılı bulunan Türk Bayrağı ile Azerbaycan Bayrağını yerinden sökerek yere attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, bayrakları yere atan kişinin M. A. (47) olduğunu tespit etti. M. A. dün polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda akli dengesi yerinde olmadığı yönünde yaşadığı mahalle sakinlerince beyanda bulunulan şüphelinin "Kayıp Şahıs" olarak aranmasının olduğu ve "Cinsel Taciz", "Kasten Yaralama" ve aile içi şiddet gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi. M. A., hastanede yapılan kontrollerinin ardından "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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