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Beykoz'da tırtıl istilası! Örümcek ağı gibi her yeri sardı

DHA
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Giriş: 19.07.2021 13:23
Beykoz Akbaba Mahallesi'nde tırtıl istilası yaşanıyor. Yaklaşık bir ay önce yoğun şekilde görülmeye başlayan tırtıllar mahalle sakinlerinin iddiasına göre önce meyve ve fındık ağaçlarını kuruttu, şimdi de bağ bahçede ekili ürünlere dadandı. Bir örümcek ağı gibi ağaçları saran tırtılların kozaları ise ilginç bir görüntü oluşturuyor. Mahalleli tırtıldan kurtulmak için kendi imkanlarıyla bahçelerini ilaçlamaya çalışıyor. Bahçesinde ve evinin duvarlarında tırtıl saran Fatma Kılıç, "Bizim bu duvarlar hep bembeyaz kurt sarıyor. Camı, kapıyı açamıyorum. Kurtlar yedi bizi, bir şey başaramıyoruz." dedi.
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