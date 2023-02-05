Beykoz’da metrelerce yükselen dalgaların kıyıya vurması kamerada

İstanbul’da gün içerisinde başlayan sağanak yağmur ile birlikte lodos etkisini göstermeye başladı. Beykoz sahilinde etkili olan lodos vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Lodos nedeniyle sahile dalgaların şiddetle vurduğu görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da gün içerisinde lodos uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkili olduğu görüldü. Şiddetli lodos Beykoz Riva sahilinde de etkisini gösterdi. Riva sahilinde yer yer dev dalgaların kıyıya vurduğu görüldü. Metrelerce yükselen dalgalar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.