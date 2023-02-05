05 Şubat 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Beykoz’da metrelerce yükselen dalgaların kıyıya vurması kamerada
İstanbul’da gün içerisinde başlayan sağanak yağmur ile birlikte lodos etkisini göstermeye başladı. Beykoz sahilinde etkili olan lodos vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Lodos nedeniyle sahile dalgaların şiddetle vurduğu görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da gün içerisinde lodos uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkili olduğu görüldü. Şiddetli lodos Beykoz Riva sahilinde de etkisini gösterdi. Riva sahilinde yer yer dev dalgaların kıyıya vurduğu görüldü. Metrelerce yükselen dalgalar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.