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Beykoz’da köpeğe işkence! Hayvanın seslerini duyan bir kişi de cep telefonu ile işkence anlarını görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 11:07
İstanbul Beykoz’da köpeğine kürekle vurarak işkence yapan kişi gözaltına alındı. Evinde bulunan 4 köpeğe de el konuldu. Saldırgan hakkında hayvanları koruma kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.
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