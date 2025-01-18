Beykoz’da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu

Beykoz'da bir kişi park halindeki otomobil içinde ölü bulundu. İddiaya göre, Beykoz Çubuklu Mahallesi Öztürk Sokak üzerinde vatandaşlar, 34 HSH 850 plakalı otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç içerisinde 44 yaşındaki Ender K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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