17 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Beykoz Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın korkuttu

Beykoz Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın korkuttu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2024 12:55
Beykoz Devlet Hastanesi'nde klimadan dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastaneye tedavi için gelen vatandaşlar tahliye edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beykoz Devlet Hastanesi’nde yangın
Beykoz Devlet Hastanesi'nde yangın
MSB: Son bir haftada 45 terörist etkisiz hâle getirildi
MSB: “Son bir haftada 45 terörist etkisiz hâle getirildi”
Deprem hazırlıkları hızlanmalı
"Deprem hazırlıkları hızlanmalı"
Sivas’ta deprem! Okullar tatil edildi mi?
Sivas'ta deprem! Okullar tatil edildi mi?
Bahçede kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı
Bahçede kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı
İnşaattan düşen işçi yaralandı
İnşaattan düşen işçi yaralandı
Ata tohumuyla lahana yetiştiriciliği!
Ata tohumuyla lahana yetiştiriciliği!
Değişen mevsimle birlikte aktarlara ilgi arttı
Değişen mevsimle birlikte aktarlara ilgi arttı
Kreşte uyuyan bebeğe tokat attı!
Kreşte uyuyan bebeğe tokat attı!
Edremit’te zeytinlik alan imara açılıyor
Edremit’te zeytinlik alan imara açılıyor
35 yıllık tutkusunu evinin çatısında sürdürüyor
35 yıllık tutkusunu evinin çatısında sürdürüyor
56 yıl cezası vardı! Kardeşinin kimliğiyle yakalandı
56 yıl cezası vardı! Kardeşinin kimliğiyle yakalandı
Daha Fazla Video Göster