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"Beyaz yol" çalışması yeniden başladı! D-100 karayolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.08.2024 16:27
Avcılar'da yan yoldaki yol çalışması yeniden başladı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun bu noktalarda daha da artması bekleniyor.
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