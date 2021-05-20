Beyaz çayın kilosu 600 liradan satın alınacak! Beyaz çayın faydaları nelerdir? Hangi rahatsızlıklara iyi geliyor?

Türkiye'de de yetiştirilen beyaz çayın faydaları saymakla bitmiyor. Çaykur tarafından yapılan son dakika açıklamasında beyaz çayın kilogramının kaç lirada alınacağı açıklandı. Peki beyaz çayın faydaları neler? Beyaz çay hangi hastalıklara iyi geliyor? İşte detaylar...