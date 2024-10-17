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Beton mikseri harcı dökerek ilerledi!

Beton mikseri harcı dökerek ilerledi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 22:15
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası il geneli artan inşaat çalışmaları devam ediyor. İş makinaları ve beton mikserlerinin yoğunlukla çalıştığı şehirde bir beton mikseri aracı içinde bulunduğu harcı karayoluna dökerek ilerledi. O anlar ise beton mikserinin arkasından seyreden otomobil içinden cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüleri kaydeden vatandaş, “Yolları mahvetti, dökerek gidiyor” diye tepkisini dile getirdi.
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Beton mikseri harcı dökerek ilerledi!
Beton mikseri harcı dökerek ilerledi!
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