Beştepe'de önemli zirve! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme bugün saat 16.00'da Beştepe'de başladı. İki lider bu yıl seçim sonrası 3. kez bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme saat 17.00'da sona erdi.

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