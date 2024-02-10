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Beşinci kar festivaline yoğun ilgi

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Giriş: 10.02.2024 17:17
Hakkari'de Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen kar festivalinin bu yıl 5'incisi yapılıyor. A Haber muhabiri Özlem Aktay detayları aktardı.
Beşinci kar festivaline yoğun ilgi
Beşinci kar festivaline yoğun ilgi
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