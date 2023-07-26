Besin zehirlenmesi yaşamamak için dikkat! Aşırı sıcaklar gıdalardaki bakterileri artırıyor

Kavurucu sıcaklarda "besin zehirlenmesi" sağlık açısından en çok dikkat edilmesi gereken rahatsızlıkların başında yer alıyor. Zira artan ısı, mikropların üremesi için gereken şartları daha elverişli hale getiriyor. İşte besin zehirlenmesi yaşamamak adına gıdaların doğru tüketimi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler…

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