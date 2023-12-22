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Besin alerjisi her geçen gün artıyor! Gıda alerjisine dikkat

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 16:42
Gıda alerjileri her geçen gün artıyor. Uzmanlara göre ise; genetik etkiler, çevresel faktörler, işlenmiş gıdalar ve hareketsizlik bu durumun temel nedenleri arasında yer alıyor.
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