Besin alerjisi her geçen gün artıyor! Gıda alerjisine dikkat

Gıda alerjileri her geçen gün artıyor. Uzmanlara göre ise; genetik etkiler, çevresel faktörler, işlenmiş gıdalar ve hareketsizlik bu durumun temel nedenleri arasında yer alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN