09 Nisan 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Beşiktaş’taki feci kazanın ardından acı haber: Ağır yaralı genç kız hayatını kaybetti
Dolmabahçe’de motosikletiyle seyrettiği esnada yasak yerden “U” dönüşü yapan hafif ticari araca çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan ve yoğun bakımda entübe edilen 25 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü hastanede 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden genç kızın kaza anının kameralara yansıdığı olayda, sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.