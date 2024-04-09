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Beşiktaş’taki feci kazanın ardından acı haber: Ağır yaralı genç kız hayatını kaybetti

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Giriş: 09.04.2024 13:36
Dolmabahçe’de motosikletiyle seyrettiği esnada yasak yerden “U” dönüşü yapan hafif ticari araca çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan ve yoğun bakımda entübe edilen 25 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü hastanede 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden genç kızın kaza anının kameralara yansıdığı olayda, sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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