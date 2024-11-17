Beşiktaş’ta yüzeyi çatlak ve kırıklarla dolu duvar tehlike saçıyor

Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde Beşiktaş istikametindeki duvarın üzerindeki çatlak ve kırıklar tehlike saçıyor. Duvarın başladığı ve bittiği noktada kaldırımda 'Dikkat çökme tehlikesi' ve 'Güvenliğiniz için karşı kaldırımı kullanınız' tabelaları olsa da duvarın önünden her gün binlerce kişi geçiyor.Yüzeyinde çatlak ve kırıklar olan duvar hem yayaları hem araçları hem de yakında bulunan binaları tehdit ediyor. Çevre sakinleri bir facia yaşanmadan soruna bir çözüm bulunmasını bekliyor.