Haberler Yaşam Videoları Beşiktaş’ta tır kontrolden çıktı: 1 yaralı
Beşiktaş’ta tır kontrolden çıktı: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 12:44
İstanbul Beşiktaş’ta, navigasyon yönlendirmesiyle yokuş aşağı inen tır kontrolden çıkarak telekomünikasyon merkezine çarpıp boş araziye devrildi. Sürücü Burak D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı, çevrede internet kesintisi yaşandı.
