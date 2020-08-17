Beşiktaş'ta söz verilen projeler kağıt üzerinde kaldı

CHP’li belediye başkanları seçim zamanı birçok projeyle seçmenin karşısına çıktı ve vaatlerde bulundu. Peki o vaatlerin hangileri yapıldı? Yoksa sadece kağıt üzerinde mi kaldı? CHP’li belediye başkanları vaatlerini yapıyor mu? Detaylar İstanbul Beşiktaş’taki verilen vaatler ve gerçekleşenleri anlatan dosya haberimizde…

CHP'li belediye başkanları seçim zamanı birçok projeyle seçmenin karşısına çıktı ve vaatlerde bulundu. Peki o vaatlerin hangileri yapıldı? Yoksa sadece kağıt üzerinde mi kaldı? CHP'li belediye başkanları vaatlerini yapıyor mu? Detaylar İstanbul Beşiktaş'taki verilen vaatler ve gerçekleşenleri anlatan dosya haberimizde…

