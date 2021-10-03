03 Ekim 2021, Pazar
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Beşiktaş’ta şaşkına çeviren uyuşturucu düzeneği: Plakalıktan kokain çıktı
İstanbul Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptığı detaylı arama sonucunda 'pes' dedirten bir uyuşturucu zulasını gün yüzüne çıkarttı. Polisi bile şaşkına çeviren olayda yakalanan torbacı şahıs tutuklandı.