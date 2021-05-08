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Beşiktaş'ta makas atan sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı! 11 araç hasar gördü.
Beşiktaş'ta iddiaya göre, sürücüsünün makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, yanındaki otomobile çarptıktan sonra savrulup, bariyerleri aşarak, karşı şeride geçti. Denetleme noktasında bekleyen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobil, 2 araca daha çarparak durabildi. Bariyer demirlerinin de fırladığı araçlarla birlikte 11 araç hasar gördü.