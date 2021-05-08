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Beşiktaş'ta makas atan sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı! 11 araç hasar gördü.

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Giriş: 08.05.2021 10:21
Güncelleme:08.05.2021 11:42
Beşiktaş'ta iddiaya göre, sürücüsünün makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, yanındaki otomobile çarptıktan sonra savrulup, bariyerleri aşarak, karşı şeride geçti. Denetleme noktasında bekleyen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobil, 2 araca daha çarparak durabildi. Bariyer demirlerinin de fırladığı araçlarla birlikte 11 araç hasar gördü.
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