11 Mayıs 2025, Pazar
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Beşiktaş'ta İsrail konsolosluğu önünde silahlı eylem! 'İsrail'i istemiyorum' diyerek havaya ateş
Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önüne kılıç ve silahla gelen bir şüpheli, "İsrail'i istemiyorum" diyerek havaya ateş açtı. Polis ekiplerince yakalanan ve 7 suç kaydı bulunan B.K., 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.