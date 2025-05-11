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Beşiktaş’ta İsrail konsolosluğu önünde silahlı eylem! ’İsrail’i istemiyorum’ diyerek havaya ateş

Beşiktaş'ta İsrail konsolosluğu önünde silahlı eylem! 'İsrail'i istemiyorum' diyerek havaya ateş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.05.2025 01:36
Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önüne kılıç ve silahla gelen bir şüpheli, "İsrail'i istemiyorum" diyerek havaya ateş açtı. Polis ekiplerince yakalanan ve 7 suç kaydı bulunan B.K., 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Beşiktaş’ta İsrail konsolosluğu önünde silahlı eylem! ’İsrail’i istemiyorum’ diyerek havaya ateş
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