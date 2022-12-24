24 Aralık 2022, Cumartesi
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Beşiktaş'ta iskelesi çöken restoranla ilgili pes dedirten detay: Mührü bozup servise devam etmişler! Havadan böyle görüntülendi
İstanbul Beşiktaş'ta iskelesinin çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı deniz kenarındaki restoranda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmaları sona erdi. Belediye ekiplerinin, tadilat sırasında yapıda iki kez aykırılık tespit ettiği ve restoranın mühürlendiği öğrenildi. Tescilli olan yapıda, aykırılığın restoran yetkilileri tarafından giderileceği söylenmesine rağmen mührün bozularak aykırı uygulamaya devam edildiği kaydedildi. Öte yandan 25 kişinin denize düştüğü restoran gündüz havadan görüntülendi.