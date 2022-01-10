10 Ocak 2022, Pazartesi
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Beşiktaş'ta İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarptı
İstanbul Beşiktaş'ta aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüs şoförü ağaca çarparak kaza yaptı. Kaza nedeniyle kaldırımdaki ağaç devrilirken şoför otobüs içinde sıkıştı. Vatandaşların yardımıyla otobüsten çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.