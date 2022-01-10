10 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beşiktaş'ta İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarptı

Beşiktaş'ta İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarptı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2022 10:12
İstanbul Beşiktaş'ta aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüs şoförü ağaca çarparak kaza yaptı. Kaza nedeniyle kaldırımdaki ağaç devrilirken şoför otobüs içinde sıkıştı. Vatandaşların yardımıyla otobüsten çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İETT aracı asırlık çınar ağacına çarptı
İETT aracı asırlık çınar ağacına çarptı
Sosyal medyayı sallayan video!
Sosyal medyayı sallayan video!
Tehlike saçan gemiler!
Tehlike saçan gemiler!
Yayın sırasında neye uğradığını şaşırdı
Yayın sırasında neye uğradığını şaşırdı
Ankara ve İstanbul’a kar geliyor
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
Sigara ve ekmek satışında yeni dönem
Sigara ve ekmek satışında yeni dönem
İstanbul’da sabah trafiği!
İstanbul'da sabah trafiği!
İstanbul için kar uyarısı!
İstanbul için kar uyarısı!
İstanbul’da taksici terörü!
İstanbul'da taksici terörü!
Şehit babasından cenazede duygulandıran istek
Şehit babasından cenazede duygulandıran istek
Otoyolda faciadan dönüldü! İstanbul istikameti felç
Otoyolda faciadan dönüldü! İstanbul istikameti felç
Nefes kesen Eren operasyonu
Nefes kesen "Eren" operasyonu
Daha Fazla Video Göster