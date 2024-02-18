18 Şubat 2024, Pazar
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Beşiktaş’ta film gibi yankesicilik kamerada: Telefonu beğenmeyip geri verince yakalandı
Dolmabahçe’de bir yankesici, otobüse binen kadının cebinden cep telefonunu çaldı. Ancak hırsız telefonu beğenmeyip kadına geri verince kendini takip eden Beşiktaş polisi tarafından suçüstü yakalandı. Film gibi anlar kameralara yansırken, cezaevinden izinli çıktığı, geri dönmediği ve 37 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan hırsız tutuklandı.