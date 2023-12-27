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Beşiktaş’ta feci kaza! Fren yerine gaza basınca bina boşluğuna uçtu

İHA
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Giriş: 27.12.2023 15:35
Beşiktaş’ta otomobilliyle yokuş aşağıya inen kadın sürücü, fren yerine gaza basınca korkulukları kırarak bina boşluğuna uçtu. 8 metreden aşağıya uçan sürücü, zemin kattaki dairenin demirliklerine çarpıp pencereyi kırdıktan sonra aşağıya düştü. Araçta sıkışan ve itfaiye tarafından kurtulan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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