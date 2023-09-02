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Beşiktaş’ta çiftin kavgası kamerada: Önce boğazını sıktı, sonra kendini yumrukladı

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Giriş: 02.09.2023 14:42
Beşiktaş’ta bir çift sokak arasında sözlü tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın şiddetlenmesiyle erkek şahıs, kız arkadaşının önce boğazını sıktı ardından sinirine hakim olamayarak kendine vurmaya başladı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Beşiktaş’ta çiftin kavgası kamerada
Beşiktaş’ta çiftin kavgası kamerada
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