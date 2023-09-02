Beşiktaş’ta çiftin kavgası kamerada: Önce boğazını sıktı, sonra kendini yumrukladı

Beşiktaş’ta bir çift sokak arasında sözlü tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın şiddetlenmesiyle erkek şahıs, kız arkadaşının önce boğazını sıktı ardından sinirine hakim olamayarak kendine vurmaya başladı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.